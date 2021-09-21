نقابة الصحفيين: تكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراة لعام 2020

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، تكريم الزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لهذا العام.

غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

وأوضحت دعاء النجار في بيان لها اليوم، أنه على الزملاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه تقديم أصل وصورة الشهادة، وذلك بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع في مقر نقابة الصحفيين.

وكانت النقابة قد أعلنت فتح باب التقديم في مسابقة جوائز الصحافة المصرية التي تنظمها كل عام وتم غلق باب التقديم الخميس الماضي 16 سبتمبر الجاري.

شروط التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

وبخصوص شروط المسابقة التي تنظمها نقابة الصحفيين فتتضمن أن يكون المتقدم عضوًا مقيدًا بجدول المشتغلين أو جدول تحت التمرين، وأن يكون مسددًا للاشتراك السنوي، وألا يكون عضوًا بمجلس النقابة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية طبقًا لقانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه للمسابقة، وأن تكون المادة المقدمة للمتسابق قد نشرت خلال الفترة بين أول يناير 2020 وحتى ديسمبر 2020، وفي حالة المواد المتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد، ولا يجوز للمتسابق أن يتقدم لأكثر من فرعين من فروع المسابقة، ولا يحق له التقدم بأكثر من عملين في الفرع الواحد، كما لا يجوز له أن يتقدم بنفس العمل لأكثر من فرع بالأعمال المقدمة.

كما يشترط أنَّ تكون الأعمال المقدمة قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من صحف ومواقع إلكترونية من غير المعتمدة لديها بقرار من المجلس، ويشترط أن تلتزم المادة المقدمة بميثاق الشرف الصحفي، وألا تنطوي على ألفاظ أو معان تتناقض مع ما ينص عليه الميثاق.