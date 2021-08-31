«الصحفيين» توفر كمامات ومطهرات بأسعار مخفضة لأعضائها ولقاح كورونا

أعلنت نقابة الصحفيين عن عدد من الإجراءات الوقائية لأعضائها لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها توفير الكمامات والمطهرات بأسعار مخفضة بالإضافة لتسهيل التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا في مقر نقابة الصحفيين، ويستعرض التقرير التالي هذه الإجراءات بحسب ما أعلنته النقابة.

كمامات ومطهرات مخفضة الأسعار للصحفيين

تبدأ اليوم الثلاثاء نقابة الصحفيين توفير كمامات ومطهرات بأسعار خاصة للصحفيين ضمن مستلزمات الوقاية لمواجهة جائحة كورونا بحسب ما أعلنه أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية.

وتشمل المستلزمات المقرر توفيرها اليوم بمقر نقابة الصحفيين من العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا وفق أوقات العمل الرسمية للطاقم الإداري بالنقابة، الآتي:

1- علبة الكمامات الجراحية بـ 25 جنيهًا فقط، سعة 50 كمامة.

2- لتر الكحول بسعر 50 جنيهًا.

3- 4 لتر مطهر أسطح بسعر 25 جنيهًا فقط.

4- واقي وجه بسعر 40 جنيهًا.

5- الخدمات متاحة للصحفيين وأسرهم.

6- المنتجات من إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي.

لقاح كورونا

وفي ذات السياق أعلنت نقابة الصحفيين بدء تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، عبر النقابة بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا، واشترطت النقابة 5 شروط للحصول على لقاح كورونا للصحفيين وهي:

1- من لم يسبق لهم التسجيل، إرسال صورة بطاقة الرقم القومي، إلى أرقام واتس آب المعلنة، حتى يتسنى للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية إعداد الكشوف، لاستكمال الإجراءات.

2- تشمل الخدمة كل الزملاء بمختلف المحافظات.

3 - يجب على من سبق لهم التسجيل إخطار النقابة بصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم التسجيل والمنطقة الصحية.

4 - الزملاء من سكان محافظة القاهرة يرسلون بياناتهم إلى منى جمال من خلال رقم الواتس آب 01023187290 .

5 - الزملاء من سكان كل المحافظات باستثناء القاهرة يرسلون بياناتهم إلى محمد مصطفى على رقم الواتس آب 01015046423.

وأكدت نقابة الصحفيين على ضرورة الإفادة بالتسجيل السابق ورقمه لمن سبق له التسجيل، على أن تخطر النقابة الزملاء الصحفيين بأي تفاصيل جديدة فور ورودها.