الصحفيين: استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية لـ16 سبتمبر

أكّدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أنَّه تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.

مسابقة الصحافة المصرية

وأوضحت عضو مجلس نقابة الصحفيين، في بيان منذ قليل، أنَّ التقديم بمجمع الخدمات بالدور الأول، للأعمال المنشورة خلال عام 2020، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، ولن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.

شروط التقديم

تشترط المسابقة للمتقدمين لها، أن يكون عضوًا مقيدًا بجدول المشتغلين أو جدول تحت التمرين، وأن يكون مسددًا للاشتراك السنوي، وألا يكون عضوًا بمجلس النقابة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية طبقًا لقانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه للمسابقة، وأن تكون المادة المقدمة للمتسابق قد نشرت خلال الفترة بين أول يناير 2020 وحتى ديسمبر 2020، وفي حالة المواد المتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد، ولا يجوز للمتسابق أن يتقدم لأكثر من فرعين من فروع المسابقة، ولا يحق له التقدم بأكثر من عملين في الفرع الواحد، كما لا يجوز له أن يتقدم بنفس العمل لأكثر من فرع.

الأعمال المقدمة

كما يشترط أنَّ تكون الأعمال المقدمة قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من صحف ومواقع الكترونية من غير المعتمدة لديها بقرار من المجلس، ويشترط أن تلتزم المادة المقدمة بميثاق الشرف الصحفي، وألا تنطوي على ألفاظ أو معان تتناقض مع ما ينص عليه الميثاق.

ويسحب المتقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول مقابل 50 جنيهًا، وتقدم الأعمال في ملف به أصل و4 صور من كل عمل مكتوبة بالكمبيوتر ولا تحمل اسم المحرر أو جريدته، ويرفق المتقدمون في فرع الإخراج الصحفي (4 نسخ) من أعداد الصحف ويقدم المتسابقون في فرع التصوير (4 نسخ) من الصحف التي نشرت الصور مع أصول الصور ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم، ويرفق المتقدم لفرع التصوير (4) أقراص مدمجة.C.D بمحتوى الصور، ويقدم المتسابقون في فرع صحافة الفيديو (4) أقراص مدمجة C.D بها الفيديو المتقدم للمسابقة وشهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم، وصورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.​