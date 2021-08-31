رؤساء تحرير «صحف التكويد» يطالبون النقابة بسرعة إنهاء الملف لصالح شباب الصحفيين

أصدر رؤساء تحرير الصحف المتقدمة لـ«التكويد»، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا أكدوا فيه بأنهم يثمنون جهود نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وخاصة أعضاء لجنة التكويد خلال الأيام القليلة الماضية، عقب الاجتماع السابق لهم.

رؤساء صحف التكويد: نطالب بوضع الملف على جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل

وطالب رؤساء التحرير بمزيد من التفاهم بين مجلس نقابة الصحفيين وعلى رأسهم النقيب ورؤساء الصحف المطالبة التكويد لصالح شباب الصحفيين، الذين أفنوا عمرهم في العمل الصحفي، وكذلك وضع ملف التكويد على جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل، حتى يتم إنهاء واحد من الملفات النقابية المهمة العالقة منذ سنوات.

وأشاد رؤساء تحرير الصحف المتقدمة للتكويد خلال اجتماعهم الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، بالتنسيق الجيد والتعاون المشترك بين مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، مطالبين بمزيد من التواصل لمتابعة الصحف التي أنهت الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعها حسب مواد القانون الجديد.

«صحف التكويد»: نأمل بانهاء ملف التكويد قبل انعقاد لجنة القيد

وأكد رؤساء التحرير إلى أن صحف التكويد تضم كوكبة من أمهر الصحفيين تحت التدريب وكذلك من النقابيين، الذين يأملون من النقيب وأعضاء مجلس نقابتهم تقنين أوضاعهم المهنية بضم صحفهم للنقابة.

وأشار المجتمعون من رؤساء التحرير إلى أنهم يأملون ألا تعقد لجنة القيد المقبلة قبل تنفيذ وعود النقيب والمجلس بإنهاء ملف التكويد.

والتكويد عبارة عن إقرار نقابة الصحفيين للصحيفة، يجرى على هذا الإقرار قيد الصحفيين العاملين فيها في جداول النقابة للحصول على عضويتها، ومن ثم تحصل الصحيفة على كود يدرج بناء عليه صحفيوها في القيد ويتسنى لهم التقدم بأوراقهم للجان القيد سواء تحت التمرين، ومن بعدها المشتغلين لمن أمضوا المدة القانونية المطلوبة وفقًا لقانون ولائحة نقابة الصحفيين.