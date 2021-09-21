«الأوفر برايس» يرفع أسعار السيارة «أم جيZS موديل 2022» 14 ألف جنيه

ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي بسبب ظاهرة «الأوفر برايس» خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما تفشي في الآونة الأخيرة داخل السوق المحلي للسيارات، وتسبب في زيادات سعرية وصلت إلى 70 ألف جنيه على عدد من الطرز المختلفة للعلامات التجارية بالسوق المصري.

قائمة الأسعار الخاصة بالسيارة «أم جي ZS موديل 2022»

وتأتي فئات السيارة «أم جي ZS موديل 2022» ضمن القائمة المطروحة التي تعرضت لزيادة سعرية وصلت إلى 14 ألف جنيه على السعر الرسمي، وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الخاصة بالسيارة الجديدة عقب الزيادة الأخيرة، والتجهيزات الخاصة بها.

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم؛ وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات.

الفئة الأولى بسعر 279 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 294 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 313 ألف جنيه.

قائمة تجهيزات «أم جي ZS موديل 2022»

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 119 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد «4314 ملم الطول، 1809 ملم العرض، 1624 ملم الارتفاع، 2585 ملم طول قاعدة العجلات».

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 495 لتر.

وسائد هوائية أمامية وتوزيع إلكتروني للفرامل

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانزلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة دون مفتاح، وخاصية ضبط المرآيات الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء مانيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 سماعات، وبلوتوث».