«أم جي» تتصدر.. 61% ارتفاعا في مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بمصر

كشف التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك» عن ارتفاع في معدل مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بنسبة وصلت إلى 61.1%، بعدد 87 ألفا و245 وحدة، خلال الفترة من شهر يناير حتى يوليو من العام الجاري، مقارنة بمبيعات السيارات خلال العام 2020 حيث سجلت 54 ألفا و162 وحدة.

10 علامات تجارية ضمن الأكثر مبيعا

وترصد السطور التالية قائمة مبيعات العلامات التجارية للسيارات الملاكي المستوردة موديل العام الجاري 2021 خلال الفترة من شهر يناير حتى يوليو الماضيين؛ والتي تضم أكثر من 10 علامات تجارية للسيارات داخل السوق المحلي المصري، حسب الترتيب،وهي:

- «أم جي» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعات، حيث سجلت 14 ألفا و219 وحدة خلال 2021، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 6 آلاف و89 وحدة.

- «هيونداي» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعات بـ11 ألفا و453 وحدة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بـ5 آلاف و491 وحدة.

-«تويوتا» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها، حيث سجلت 10 آلاف و622 وحدة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بـ8 آلاف و288 وحدة.

- «كيا» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعات بـ9 آلاف و352 وحدة خلال 2021، مقارنة بالعام 2020 حيث سجلت 4 آلاف 426 وحدة.

- «فيات» سجلت ارتفاعا في معدل المبيعات، حيث سجلت 7 آلاف و563 وحدة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بـ6 آلاف و77 وحدة.

- «سوزوكي» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعات بـ6 آلاف و544 وحدة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 649 وحدة.

- «بيجو» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعات بـ6 آلاف و514 وحدة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 3 ألاف و200 وحدة.

-«أسيتروين» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعات حيث سجلت 3 آلاف و540 وحدة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بـ2431 وحدة.

-«رينو» سجلت انخفاضا في معدل مبيعات حيث سجلت 3 آلاف و271 وحدة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 7 آلاف و54 وحدة.

-«أوبل» سجلت انخفاضا في معدل مبيعات حيث سجلت 3 آلاف و47 وحدة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 3 آلاف و526 وحدة.