ارتفاع أسعار السيارات الصيني في الأسواق.. و«الأوفر برايس» تتصدر المشهد

شهدت السيارات الصينية «الربع نقل» البيك أب ارتفاعا في أسعارها بسوق السيارات المحلي بنحو 3 آلاف جنيه، وذلك بعدما أعلن الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جي بي، غبور أوتو، هيونداي، مازدا، شيري، شانجان، وهافال في مصر، عن طرح سيارات «جريت وول – وينجل5» للسيارات الزيرو موديل 2022 بزيادات سعرية تصل إلى 3000 جنيه داخل سوق السيارات المحلي.

أسعار السيارات الصيني 2021

وارتفعت أسعار سيارات «جريت وول – وينجل 5» إلى 219.9 ألف جنيه، بدلًا من 216.9 ألف خلال الأيام الماضية، وفقا لقائمة السيارات الصادرة من الوكيل.

ومن المعروف أن السيارات «وينجل 5» لفئة السيارات البيك أب مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات «ديزل»، سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 105 حصان، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر.

«جريت وول» تحصل على 1% حصة سوقية من إجمالي مبيعات سيارات البيك أب في مصر

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» استحوذت العلامة التجارية جريت وول على حصة سوقية 1% من إجمالي مبيعات سيارات البيك أب في مصر، بعدما تمكنت من تسويق وبيع 150 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2021.

يذكر أن الزيادات السعرية للسيارات الحديثة رفعت أسعار عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، والتي طرحت مؤخرًا بالسوق المحلي؛ ويرجع السبب إلى ظاهرة «الأوفر برايس» التي تستمر وتيرتها في الارتفاع خلال الفترة الحالية بالسوق المحلي، لزيادة الطلب وقلة المعروض لعدد من السيارات في مصر.

أسعار سيارة هافال H6 موديل 2022

تنتمي السيارة هافال H6 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات.

- الفئة الأولى بسعر 375 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 405 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 420 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 450 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 148 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4653 ملم الطول، 1886 ملم العرض، 1730 ملم الارتفاع، 2738 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 600 لتر.