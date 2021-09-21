محافظ مطروح ينعى المشير محمد حسين طنطاوي.. وهب حياته لخدمة وطنه

نعى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، بالنيابة عن جميع أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية والأمنية بخالص الأسى والحزن، المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله رحمة واسعة، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

محافظ مطروح: المشير طنطاوي من أخلص أبناء مصر

وقال محافظ مطروح إن مصر فقدت المشير طنطاوي رجل من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.

شعيب: المشير طنطاوي مثال للوطنية الصادقة

أضاف محافظ مطروح، أن المشير طنطاوي رحمه الله، كان مثالا عظيما للوطنية الصادقة، ونموذجًا وطرازًا وطنيًا فريدًا، سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وتمنى محافظ مطروح، أن يُلهم آهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يخلف مصر فيه خيرًا.

وتقدم محافظ مطروح، بخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الأبطال الذين قدموا الكثير للدولة وشعب مصر العظيم.

أهالي مطروح المشير مسيرته الوطنية مشرفة

وكان التقى المشير طنطاوي العديد من عمد وشيوخ ونواب ورموز قبائل مطروح في العديد من المحافل خلال زيارته لمطروح عدة مرات في المنطقة الغربية العسكرية، ومحافل في القاهرة.

ويعتبر أهالي مطروح المشير محمد حسين طنطاوي رمزًا من رموز القوات المسلحة التي قدمت الكثير للبلاد منذ حرب الاستنزاف وأكتوبر، بالإضافة إلى مسيرته الوطنية المشرفة، وبالأخص بعد أحداث 25 يناير 2011 وحكمته في حكم البلاد إبان هذه الفترة العصيبة التي مرت بها مصر.

وتتشهد مطروح حالة من الحزن على رحيل أحد المشير محمد حسين طنطاوي أحد رموز مصر الوطنية المخلصة.