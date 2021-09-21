حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 22-9-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

معتدل على كافة الأنحاء ورياح متقطعة على السواحل الشمالية

وأشار خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، إلى أنّه يسود البلاد ليلًا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتتكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 31 24

بلطيم 31 24

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 37 20

بورسعيد 32 25

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 21

نخل 34 16

نويبع 36 27

طابا 35 25

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

إدفو 42 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 38 27

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 29.