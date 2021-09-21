حالة الطقس اليوم 21-9-2021.. شبورة كثيفة صباحا على الطرق السريعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد، إنّ مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تتكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 23

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 23

طنطا 36 23

شبين الكوم 36 23

دمنهور 34 23

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 38 20

بورسعيد 31 25

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 38 21

نخل 34 16

نويبع 36 27

طابا 35 25

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 22

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 25

إدفو 42 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 37 27

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 29