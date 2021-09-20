الأرصاد لـ«المواطنين»: تابعوا نشرات الطقس.. تقلبات الخريف حادة وسريعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تتجاوز تصل لـ42 درجة على جنوب مصر هذه الأيام، وبداية من الخميس تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، وتتراوح بين 37 و39 درجة حتى نهاية الأسبوع، موضحا أنّ فصل الخريف يبدأ بانفصال منخفض السودان عن منخفض الهند الموسمي، وقد تتشكل السحب الممطرة في مناطق جنوب مصر، وسيتم التنويه عن فترات عدم الاستقرار قبلها بوقت كافٍ.

سيكون هناك حاجة لتغيير نوع الملابس تدريجيا مع انخفاض درجات الحرارة

ونصح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية يوميا، ومتابعة درجات الحرارة، خاصة مع دخول فصل الخريف الذي يشهد تقلبات حادة وسريعة، وسيكون هناك الحاجة لتغيير نوعية الملابس تدريجيا.

وتابع أنّ الشبورة المائية ستكون سمة أساسية الفترة المقبلة، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر وليلا،: «من لا يضطر للخروج في هذه الأوقات عليه ترتيب مواعيده للخروج بعد الساعة السابعة صباحا».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة العظمى 36 والصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 23.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24.

سيوة العظمى 37 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24.

دمياط العظمى 31 والصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22.

السويس العظمى 36 والصغرى 23.

العريش العظمى 32 والصغرى 23.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 16.

طابا العظمى 34 والصغرى 24.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.