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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18-9-2021 في مصر

كتب:

الوطن
03:02 م | الجمعة 17 سبتمبر 2021
حالة الطقس غدًا

حالة الطقس غدًا

في بيان رسمي صدر منذ قليل، أعلنت الهيئة العامة لــ الأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري؛ إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوبي سيناء البلاد، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدًا

وأوضح خبراء الأرصاد، إنه خلال ساعات الليل يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، فقال البيان إن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين مترين إلى 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فيكون معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 33 23

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 31 22

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 30 22

سيوة 33 22

بورسعيد 30 24

دمياط 30 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 23

نخل 31 16

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 29 17

الطور 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 27

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 34 24

سوهاج 34 24

قنا 35 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28

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