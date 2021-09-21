نجوم الفن والإعلام ينعون المشير طنطاوي: «رحل البطل»

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام، على نعي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا.

الفنان خالد الصاوي، نعى المشير محمد حسين طنطاوي، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «ينعى الفنان خالد الصاوي أحد حماة مصر ورجال جيشها المخلصين، السيد المشير محمد حسين طنطاوي، وزير دفاع مصر الأسبق، نسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، نسألكم الدعاء والفاتحة».

محمد فؤاد ينعي المشير طنطاوي: بطل من أبطال أكتوبر

ونشر الفنان محمد فؤاد صورة للمشير طنطاوي، عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة رجل من أبناء مصر الأوفياء المخلصين، وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة».

وقامت الفنانة كارول سماحة، بتقديم التعزية إلى القوات المسلحة المصرية، من خلال تغريدة عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «نتقدم بأحر التعازي لفقدان قائد عظيم أخرج مصر من أصعب لحظة تاريخية وزير الدفاع السابق المشير طنطاوي تعازينا للقوات المسلحةً وتقديرنا لبطولاتهم ولجهودهم السابقة والحالية».

رامي رضوان ينعى وفاة المشير طنطاوي

بينما شارك الإعلامي رامي رضوان جمهوره، بصورة للراحل عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «رحل عن عالمنا اليوم بطل من أبطال مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، غفر الله له و كتب له الرحمة وأسكنه فسيح جناته، خالص التعازي لأسرته الكريمة».

ونشر الفنان محمد جمعة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» صورة للمشير، ناعيًا إياه قائلا: «رحم الله سيادة المشير محمد حسين طنطاوي نسألكم الدعاء».

بينما كتب الفنان أحمد سعيد عبد الغني، عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «رحم الله هذا البطل، رحم الله من حمى مصرنا الحبيبة، رحم الله بطل من أبطال حرب أكتوبر.. رحم الله المشير طنطاوي».