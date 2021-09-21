تأجيل ختام مهرجان «المهن التمثيلية» المسرحي حدادا على وفاة المشير طنطاوي

قررت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح برئاسة الدكتور أشرف زكي، تأجيل حفل ختام الدورة السادسة من المهرجان الذي كان من المقرر إقامته، الليلة، وذلك حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وفقا للبيان الصادر عن المهرجان.

أشرف زكي ينعى المشير طنطاوي: «وداعا أيها الفارس»

ونعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، قائلا: «وداعا أيها الفارس».

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح الدورة الـ 6

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم 10 سبتمبر الجاري على مسرح «النهار»، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإدارة الفنان سامح بسيونى، وشهدت الدورة السادسة من المهرجان تكريم الفنان محمود حميدة في حفل الافتتاح، بينما كان من المقرر تكريم الفنانة ليلى طاهر واسم الراحل ماهر سليم، في حفل ختام المهرجان.

ويتنافس على جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح 8 عروض مسرحية، وكان من المقرر أن يسلم الفنان مصطفى شعبان جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة في حفل ختام المهرجان، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان المسرحي عددا من الفنانين والمبدعين من بينهم الفنانة فردوس عبد الحميد، المخرج أحمد خالد موسى، المخرج مصطفى فكري، الناقد مصطفى سليم، الدكتور أحمد عواض، المؤلف محمود حمدان، مصمم الاستعراضات عاطف عوض، المؤلف أمين جمال بالإضافة إلى المنتج ريمون مقار.