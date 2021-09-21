عزيز الشافعي ومي كساب وبتول عرفة وأمير طعيمة ينعون المشير طنطاوي

نعى الفنان عزيز الشافعي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الأسبق للبلاد، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

الفنان عزيز الشافعي ينعي المشير طنطاوي

وكتب الشافعي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «إنا لله و إنا إليه راجعون، نترحم على المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وخاصة معركة المزرعة الصينية، ونثني عليه ولا نزكيه على الله، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته».

المخرجة بتول عرفة تنعي المشير طنطاوي

ونعت المخرجة بتول عرفة المشير طنطاوي عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، «وداعاً لمن كان يعشق تراب مصر من أعماق قلبه وداعاً لأذكى وأعظم وأحكم من أنجبت مصر وداعا سيادة المشير محمد حسين طنطاوي إنا لله وإنا إليه راجعون».

الشاعر أمير طعيمه ينعي المشير طنطاوي

ونعى الشاعر أمير طعيمه المشير طنطاوي قائلا، «وفاة المشير طنطاوي منذ قليل، الناس دي بيتدفن معاهم أسرار ما نعرفهاش وأغلب الظن مش هنعرفها، بس المؤكد إنهم خاضوا ببسالة معارك كانت ممكن تضيع البلد، الله يرحمه ويصبر ذويه».

مي كساب تنعي المشير طنطاوي

ونعت الفنانة مي كساب، المشير طنطاوي: «إنا لله وإنا إليه راجعون القائد والأب سيادة المشير طنطاوي في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء».

المشير تولى إدارة شؤون البلاد عقب 25 يناير 2011

ووُلد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وشارك في عدد من حروب مصر، أبرزها الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وتولى عددا من المناصب، أبرزها وزير الدفاع في الفترة «1991-2012»، وتولى إدارة شؤون البلاد عقب 25 يناير 2011، والإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك.