تدمير مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أنّ الدفاعات السعودية دمرت مسيرة مفخخة هي الثالثة من نوعها أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية، وفقا وكالة الأنباء السعودية "واس".

تدمير ثالث طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون

وكان بيان التحالف العربي الذي صدر اليوم، قد أفاد بأنّ الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف، في بيانه، أنّه تم إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

التحالف أحبط هجوما بحريا قاده الحوثيون

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط جنوب غرب المملكة، وفي السياق ذاته أعلن التحالف مساء أمس الاثنين عن إحباط هجوم وشيك خططت لتنفيذه قوات الحوثيين، وذلك عن طريق استخدام زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر، وتمكّنت قوات التحالف من تدمير الزورقين أمام بلدة الصليف غرب اليمن في مياه البحر الأحمر قبل بلوغ الحدود السعودية.

مصر تدين اعتداءات الحوثيين على السعودية

ويذكر أنّ مصر قد أعربت في وقت سابق عن إدانتها واستنكارها الشديديّن لاستمرار جماعة "أنصار الله" الحوثية في هجماتها ضد الأراضي السعودية، وكان البيان الذي أصدرته مصر قد تزامن مع إعلان التحالف العربي اعتراض الدفاعات الجوية السعودية عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة دون طيار، التي أطلقتها الجماعة الحوثية واسهدفت المناطق المدنية بمدينة جازان السعودية.

وجددت مصر في البيان، تأكديها على رفضها الكامل لاستمرار تلك الأعمال العدائية الإرهابية التي تنتهك بشكل صارخ وصريح قواعد القانون الدولي والإنساني، وتشّكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدّت مصر على موقفها الثابت من دعمها للملكة في جميع الخطوات التي تتخذها للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.