حالة الطقس اليوم 22-9-2021.. شبورة كثيفة وارتفاع درجات الحرارة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، كما تتكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 31 24

بلطيم 31 24

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 37 20

بورسعيد 32 25

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 21

نخل 34 16

نويبع 36 27

طابا 35 25

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

إدفو 42 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 38 27

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 29.