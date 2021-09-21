بث مباشر.. السيسي يتقدم جنازة المشير حسين طنطاوي

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لمتابعة مراسم تشييع جثمان المشير الراحل حسين طنطاوي، الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ليتقدم جنازة المشير الراحل.

بث مباشر مراسم تشييع جنازة المشير طنطاوي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام للدولة ولمدة 3 أيام حزنا على رحيل المشير طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.