أحكام بالسجن حتى 3 سنوات للمتهمين في انهيار عقار جسر السويس

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن 3 سنوات، لـ5 متهمين، والحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، في قضية عقار جسر السويس المنكوب، الذي راح ضحيته 25 شخصًا من سكان العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

الحكم على المتهمين في عقار جسر السويس

وجاء الحكم، على المتهمين سحر محمد أبو الحسن أحمد، بالحبس سنة وكفالة 50 ألف جنيه، وعادل محمد أبو الحسن أحمد، بالسجن سنة وكفالة 50 ألف جنيه، وإيمان محمد أبو الحسن أحمد، بالحبس سنة، وكفالة 50 ألف جنيه، وأسامة محمد أبو الحسن أحمد، بالحبس 3 سنوات والنفاذ، ورجائي محمد أبو الحسن أحمد «هارب»، بالحبس سنة وكفالة 50 ألف، ومحمد محمود محمد محمود بالحبس 3 سنوات والنفاذ، وعلي عبد الحليم حسين حميدة، بالحبس 3 سنوات والنفاذ، وعبد الغني حميدة عبد الغني «هارب» بالحبس سنة وكفالة 50 ألف جنيه، ووليد محمود محمد عبدالدايم بالحبس 3 سنوات والنفاذ «هارب».

إهمال صاحب العقار

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق بفتح تحقيق عاجل في ملابسات حادث انهيار عقار جسر السويس، وجاء تقرير اللجنة الهندسية لمعاينة العقار المنكوب، إلى أن الانهيار حدث لعوامل عدة منها الإهمال والتغاضي والتغافل عن المخالفات، التي انتهت بوقوع الحادث المأساوي، وإهمال المسؤولين في اتخاذ قرارات ضد صاحب العقار والاكتفاء بطلب تقديمه طلب تصالح للجهات المختصة، وهو ما أظهره صاحب العقار ليبرهن على عدم مسؤوليته عن انهيار العقار.

عقار جسر السويس كان مكونا من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس في محافظة القاهرة، وانهار مخلفًا قتلى ومصابين، وذلك بعد مخالفة قواعد البناء وبناء طوابق مخالفة تصل إلى 5 طوابق غير مسموح بها، والسبب الثاني تفوق قدرة التحمل لأساسات المبنى.