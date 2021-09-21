تغريم رئيس نادي الزمالك المعزول 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات، بإلزام رئيس نادي الزمالك المعزول، بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.

تغريم رئيس الزمالك المعزول 200 ألف جنيه

وقالت المحكمة، في منطوق حكمها، اليوم الثلاثاء، الموافق 21 سبتمبر 2021: «أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات، إلزام (رئيس نادي الزمالك المعزول) بأن يؤدي للسيد هاني مجدي حجاج، وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، مبلغا وقدره 200 ألف جنيه (مائتي ألف جنيه)، وتعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور للسيد هاني العتال وأسرته»، بحسب ما ذكره مكتب كمال شعيب، المحامي.

وفي شهر يوليو الماضي، غرمت محكمة الهرم، رئيس الزمالك المعزول، في دعوتين منفصلتين بـ10 آلاف جنيه لكل دعوى، وتعويضا مدنيا مؤقتا بقيمة 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها أتعاب المحاماة.

هاني العتال يرحب بالحكم ويلتزم الصمت

ورحب هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، بتلك الأحكام بما يؤكد احترامه الشديد والكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، وحفاظا منه على استقرار القلعة البيضاء الفترة الحالية، وأنه يلتزم الصمت لأنه يعي صعوبة المرحلة التي يمر بها النادي.

وفي أحكام سابقة، قضت الدائرة 2 جنح اقتصادية، برئاسة المستشار شريف عماد الدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن، وإبراهيم الريس، وعمرو طنطاوي، في وقت سابق، في القضية رقم 104 لسنة 2021 جنح اقتصادية، ببراءة محسن حافظ إسماعيل، المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، في القضية المرفوعة عليه من رئيس الزمالك، ورفض الدعوى المدنية، وقررت المحكمة إحالة الدعوي المدنية المقامة من محسن حافظ إلى المحكمة المختصة.