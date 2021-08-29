تأجيل طعن المعزول على حل مجلس إدارة نادي الزمالك لـ10 أكتوبر 

أجلت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، طعن رئيس الزمالك المعزول، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

وهذه ليست الدعوى الوحيدة لرئيس الزمالك المعزول، بل توجد العديد من القضايا والتي من بينها شطبه من نقابة المحامين وكذا منع ظهوره.

الدعوى طالبت إيقاف تجميد مجلس الزمالك

وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

هاني زادة طعن أيضاً على حل مجلس ادارة الزمالك

كما أقام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

الوزارة أقامت طعناً على حكم لصالح المعزول

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أقامت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، و2250 لسنة 75 ق المقامين من رئيس الزمالك المعزول، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين.