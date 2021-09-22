حظك اليوم برج الثور الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بكونه شخصية صبورة تميل إلى الانتظار بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وصحتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور لاعب المصارعة الشهير جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.