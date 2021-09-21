السيسي يقدم العزاء لأسرة المشير طنطاوي «فيديو»

نشرت القناة الرسمية للرئاسة على موقع «يوتيوب»، فيديو مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجنازة العسكرية لجثمان المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي العزاء لأسرة الراحل.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ليتقدم جنازة المشير الراحل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن حالة الحداد

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام للدولة لمدة 3 أيام، حزنا على رحيل المشير طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع طويل مع المرض.

مسيرة عسكرية مشرفة

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، ولد في 31 أكتوبر عام 1935، لأسرة نوبية، في حي عابدين الشعبي، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وتدرج في المناصب العسكرية، وشارك في عدد من الحروب، ووصل إلى منصب وزير الدفاع، وتولى حكم البلاد عقب 25 يناير، ويعتبر واحدًا من أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف القوات المسلحة.

عمل «طنطاوي» في الكلية الحربية في فترة الستينات، وشارك في تدريب وتأهيل الكثير من الضباط، الذين تتلمذوا على يديه، ونهلوا من فيض علمه، وخبرته من العلوم العسكرية، وخاض نحو «5 حروب نظامية»، إبان فترة خدمته في القوات المسلحة، ففور تخرجه وانضمامه رسميا للخدمة في صفوف قواتنا المسلحة، كانت من أولى مهامه ضمن تكليفات القيادة السياسية والعسكرية لمصر في هذا البلاد، لرجال قواتنا المسلحة هو مواجهة «العدوان الثلاثي» على مصر، حين كان قائدا لـ«فصيلة مشاه»، ثم شارك في حرب يونيو 1967 كقائد لـ«سرية مشاه».