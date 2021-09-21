«الثقافة»: تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام حدادا على المشير طنطاوي

أعلنت وزارة الثقافة تعليق الأنشطة الثقافية والفنية حدادًا على المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

تعليق كافة الأنشطة والفعاليات اعتبارًا من الثلاثاء 21 سبتمبر

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، جرى إعلان الحداد العام حزنًا على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، كما قررت وزارة الثقافة تعليق كافة الأنشطة والفعاليات اعتبارًا من الثلاثاء 21 سبتمبر، وحتى غروب شمس الخميس 23 سبتمبر.

كما أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم تأجيل جميع الأنشطة والفعاليات الثقافية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر وحتى صباح الجمعة 24 سبتمبر، حزنا على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

تأجيل الندوات والمؤتمرات الصحفية

وجرى تأجيل الندوات والمؤتمرات الصحفية التي كان من المقرر إقامتها بالمجلس الأعلى للثقافة التزامًا بقرار الحداد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021، وحتى صباح الجمعة الموافق 24 سبتمبر 2021، على أن تستأنف الفعاليات والأنشطة بعد انتهاء فترة الحداد.