«هوندا» تطرح الجيل الجديد من «سيفيك هاتش باك 2022» بتقنيات أمان قياسية

أعلنت شركة هوندا اليابانية، طرح أفضل سيفيك هاتشباك على الإطلاق للبيع، حيث تجمع بين أسلوب فاست باك المستوحى من أوروبا، وديناميكيات القيادة ذات المستوى العالمي، مع تنوع محسّن، وناقل حركة يدوي بـ6 سرعات.

تقنيات أمان قياسية و6 سرعات

وتتميز سيفيك هاتشباك الجديدة أيضًا بتقنيات أمان قياسية جديدة، وتصميم داخلي رياضي جديد وبسيط مع زيادة تعدد الاستخدامات، بما في ذلك المقعد الخلفي الأكبر في تاريخ سيفيك هاتشباك.

ونمت سيفيك هاتشباك لتمثل أكثر من 25% من جميع مبيعات سيفيك، وتوسع سيفيك هاتشباك 2022 الجديدة كليًا من جاذبيتها بطابع قيادة أكثر رياضية، لا سيما عندما تكون مجهزة بناقل حركة يدوي بست سرعات.

وتتميز السيارة سيفيك هاتشباك بتكنولوجيا السلامة المتطورة، أبرزها الوسائد الهوائية الجديدة للسائق والراكب الأمامي، مع تقنيات مساعدة السائق والسلامة التي تضيف مساعدة الازدحام المروري، وشعورًا أكثر سلاسة وطبيعية لوظائف مثل التحكم التكيفي في السرعة، ونظام المساعدة على الحفاظ على المسار.

والسيارة مزودة بمحرك سلس وسريع الاستجابة بسعة 2.0 ليتر رباعي الأسطوانات، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

شاشة لمس ملونة

كما تتميز سيفيك بشاشة لمس ملونة سهلة الاستخدام مقاس 7 بوصات مع تكامل أبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، وتشغيل بضغطة زر، وأجهزة رقمية جزئية، ومصابيح أمامية LED، ومقعد خلفي قابل للطي بنسبة 60/40، ومساحة الشحن واسعة 24.5 قدم مكعب.

وتأتي السيارة في الفئة الأعلى تجهيزاً بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لترًا، مزود بشاحن توربيني وناقل حركة متغير متغير تم تعديله لتحسين الاستجابة وقابلية القيادة، وينتج المحرك 180 حصانًا.