حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

تمتلك أنثى برج العذراء مهارات تواصل جيدة مع الآخرين، وتعرف كيف تضع حدودها الشخصيّة حتى لا يتعدّى عليها الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

تميل للتصرف بنضج مما يسهل عليك أمور كثيرة وتعرف كيف تقترب من الآخرين.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.