البورصة تغلق على تراجع جماعي بخسائر تجاوزت 14 مليار دولار

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2%، بعد إغلاقه عند مستوى 10498.52 نقطة، مع عمليات بيع محلية.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.34%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2598.96 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3535.65 نقطة متراجعاً بنسبة 3.3%.

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 3.46%، مغلقًا الجلسة عند 2222.3 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 410.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 52.982 ألف صفقة.

محلل مالي: استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية وراء تراجع المؤشرات

وقال حسين عيد محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية كان وراء تراجع المؤشرات اليوم، ليكسر المؤشر الرئيسي مستويات الدعم الرئيسية، مع اتجاه المؤسسات المالية نحو البيع بينما اتجهت المستثمرين الأفراد العرب والاجانب نحو الشراء.

ويتوقع «عيد» في حالة استمرار الأداء السلبي يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 10450، أما في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم قرب مستويات الدعم الرئيسية، ومعاودة الصعود مرة أخرى يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 10600 نقطة.

وتابع «عيد» جاءت التراجعات التي سجلها المؤشر السبعيني اليوم، نتيجة استمرار عمليات تصحيح وجني أرباح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، ومع استمرار الأداء السلبي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 2560 نقطة، أما في حالة انتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح و والعودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر السبعيني مستوى المقاومة 2600 ثم 2660 نقطة.

وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 18 سهمًا، فيما انخفض 136 أخرى، واستقر 41 سهمًا دون تغيير.

وكانت الأسواق العالمية تأثرت بتداعيات أزمة ديون ايفرجراند الصينية، التي بلغت نحو 300 مليار دولار، حيث شهدت الأسهم الأمريكية أكبر خسائر يومية لها في أربعة أشهر.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة» الارتفاعات بنسبة 7.72%، ليبلغ مستوى 66.53 جنيه، تلاه سهم «العامة لصناعة الورق - راكتا» بنسبة 5.6% عند سعر 12.46 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «العالمية للاستثمار والتنمية» مرتفعًا بنحو 4.44%، بالغًا مستوى 38.38 جنيه.

فيما جاء سهم «مصر للأسواق الحرة» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 20.82% ليتراجع عند سعر 7.15 جنيه، تلاه سهم «العامة لمنتجات الخزف والصيني» بنسبة 16% عند مستوى 5.19 جنيه، وحل ثالثًا سهم «البويات والصناعات الكيماوية - باكين» بنسبة 9.7% متراجعًا عند مستوى 18.96 جنيه.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 40.9 مليون جنيه للأجانب، و45.13 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 86 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 692.201 مليار جنيه.