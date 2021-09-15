البورصة تغلق على تراجع جماعي.. و«الثلاثيني» يهبط

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.34%، بعد إغلاقه عند مستوى 11149.36 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة أمس عند 11187.82 نقطة.

مؤشرات البورصة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.87%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2849.75 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3855.65 نقطة متراجعاً بنسبة 1.41%.

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.02%، مغلقًا الجلسة عند 2429.09 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 531.35 مليون سهم، من خلال تنفيذ 51.484 ألف صفقة.

استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي اكس 30» أعلى مستوى المقاومة

وقال حسين عيد محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي اكس 30» أعلى مستوى المقاومة الرئيسي 11200، بضغط من المؤسسات المالية التي اتجهت نحو البيع، بينما اتجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بالإضافة إلى ظهور عمليات جني أرباح على أغلب الأسهم القيادية.

ويتوقع «عيد» أنه في حالة استمرار عمليات جني الأرباح فسوف يستهدف المؤشر مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة، فيما يستهدف اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11200، في حالة انتهاء عمليات جني الأرباح ومعاودة صعود الاسهم القيادية وبالاستقرار أعلاه يختبر مستوى المقاومة الثاني 11400 نقطة.

وتابع، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70»، فقد فشل أيضًا في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2860، مع الأداء السلبي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، وظهور عمليات تصحيح قوية لأغلب أسهم المضاربات متجها بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2830، وفي حالة اختراقه يختبر مستوى الدعم الثاني وهو 2760،

وتوقع، في حالة انتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح للأسهم الصغيرة والمتوسطة ومعاودة الصعود، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة 2860، وباختراقه يستهدف 2930 نقطة.

وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 37 سهمًا، فيما انخفض 126 أخرى، واستقر 32 سهمًا دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «العربية للخزف - سيراميكا ريماس» الارتفاعات بنسبة 9.5%، ليبلغ مستوى 5.99 جنيه، تلاه سهم «القاهرة للاسكان والتعمير» بنسبة 8.4% عند سعر 40.4 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق- يونيباك» مرتفعًا بنحو 6.6%، بالغًا مستوى 1.53 جنيه.

فيما جاء سهم «العالمية للاستثمار والتنمية» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 19.9% ليتراجع عند سعر 38.42 جنيه، تلاه سهم «شارم دريمز للاستثمار السياحى» بنسبة 9.3% عند مستوى 10.65 جنيه، وحل ثالثًا سهم «الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية» بنسبة 9.2% متراجعًا عند مستوى 20.55 جنيه.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 18.8 مليون جنيه للمصريين، و68.7 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 87.5 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 729.864 مليار جنيه.