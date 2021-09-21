«ششة كمال» مصممة مصرية تعشق الفن الفرعوني وتدعم أطفال غزة

تستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق العاصمة معرضاً فنياً تحت عنوان «66 لعبة»، الذي يهدف إلى إحياء ذكرى أطفال غزة الذين فقدوا أرواحهم في مايو الماضي، جراء الاعتداء على غزة، من تصميم وتنفيذ دار «ششة كمال» للتصميمات الفنية.

يلقي المعرض الضوء على 66 طفلاً فقدوا أرواحهم في النزاع الأخير، من خلال عرض ألعابهم ومقتنياتهم بشكل مبتكر، وبرؤية فنية أبدعتها ونفذتها المهندسة «ششة كمال».

وقالت المصممة المصرية ششة كمال: «هذا المعرض وهذه الرؤية الفنية، وقفة من أجل مساندة الإنسانية، ودعوة صادقة لكل الأطراف المتنازعة على اختلاف توجهاتها، باحترام وتقديس الروح البشرية، لاسيما الأطفال الذين لن يتمكن هذا العمل من عودتهم إلى الحياة، لكن قد يتمكن من عودتنا إلى إنسانيتنا».

تستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن المصممة المصرية ششة كمال

- تعشق المصممة المصرية ششة كمال الفن الفرعوني، وترغب في تصديره للعالم أجمع، ترى أنه إحياء حضارات، تعمل على إعادة رؤية الفن الفرعوني والتصاميم بشكل جديد.

- أثناء فترة طفولة ششة كمال كانت تحب الفن والرسم، وكان أهلها يشجعونها دائماً.

- تعمل ششة كمال على إعادة تسويق الفن المصري في العالم، وكل عام تشارك في معارض في فرنسا وإنجلترا، الجمهور هناك ينبهر بالتصميمات المستوحاة من الحضارة الفرعونية.

- في أكتوبر عام 2018 طلبت منها الرئاسة المصرية تصميم كرسي بمواصفات فنية لكي يقدم كهدية لميلانا ترامب، وقت زيارتها لمصر، وبعدما وصل الكرسي للبيت الأبيض، تلقت «ششة» بريد إلكتروني من البيت الأبيض، من الشخص المسؤول عن التقييم، ووصف القطعة بأنها من بين 8 آلاف قطعة يتلقاها الرئيس والسيدة الأولى في أمريكا كل عام، ولم يروا قطعة فريدة على هذا القدر من الجمال.

- بدأ الكثير حول العالم يتحدث عنها ليعقبها الفوز فى القائمة المختصرة لجوائز تصميم المنتجات الدولية «فئة الكراسى» بلندن عام 2017، والذى كان لتصميم «الكرسى على شكل الجعران الفرعونى».

- كرمها الرئيس السيسي خلال حفل افتتاح النصب التذكاري لإحياء الإنسانية على هامش منتدى شباب العالم.