إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في مصرع الشيخ هاني الشحات (فيديو)

قررت جهات التحقيق، إحالة سائق النقل المتسبب في مصرع الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد دار الأرقم في مدينة نصر، إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان مدى تعاطيه للمخدرات من عدمه.

وجاء ذلك بعد أن استمعت النيابة لأقوال السائق، المتهم بالقتل الخطأ، عقب دهس الشيخ هاني الشحات بسيارته التي كان يقودها بشكل جنوني، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

التحريات: الشيخ هاني الشحات قطع الطريق بطريقة خاطئة

وكشفت تحريات المباحث، ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ومصابين في مدينة نصر بالقاهرة، مشيرة إلى أن الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، قائد السيارة ملاكي، قطع الطريق بالخطأ؛ مما تسبب في اصطدام سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى.

وأسفر عن الحادث وفاة الشيخ هاني، وإصابة قائد السيارة الثالثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة التي تواصل تحقيقاتها مع المتهم بتهمة القتل الخطأ.

إحالة الشيخ هاني الشحات للطب الشرعي لتحليل مخدرات

وحاول سائق النقل المتسبب في الحادث تبرير الواقعة بقوله: إنه كان يسير في طريقه بشكل طبيعي وفوجئ بسائق السيارة الملاكي التي كان يقودها الشيخ الشحات بقطع الطريق أمامه، فلم يتمكن من السيطرة على سيارته واصطدم بسيارة الأخير وسيارة أخرى، لافتًا إلى أنه هرب من مكان الحادث خشية الاعتداء عليه بالضرب من قبل المارة، وبعدها أحالت النيابة السائق إلى الطب الشرعي لتحليل مخدرات.

كان الشيخ هاني الشحات توفي في حادث بمدينة نصر، أثناء عبوره بسيارته شارع حسن المأمون وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع وتوالت الدعوات للشيخ هاني بالرحمة والمغفرة.