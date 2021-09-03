محمد رياض لـ«الوطن» عن آخر مكالمة مع ماهر سليم: القدر لم يمهلني لزيارته

كشف الفنان محمد رياض تفاصيل آخر مكالمة دارت بينه وبين الفنان الراحل ماهر سليم والذي توفي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.

كل الناس كانت بتحب الفنان الراحل

وقال محمد رياض، لـ«الوطن»: «البقاء لله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ماهر سليم كان فنانا قديرا، فنان مسرحي من الطراز الأول قدم أعمالا فنية كثيرة جدا، له بصمة وطلة مميزة وكان فنانا مميزا وإنسانا أكثر من رائع، كان صديقا عزيزا، وكل الناس كانت تحبه.. ربنا يرحمه».

وأضاف رياض «آخر مكالمة دارت بيننا من يومين قلت له، ماهر آسف كنت مسافر ولسه جاي النهارده عايز أجيلك معرفش مسموح الزيارة ولا لا.. قال تعالي في أي وقت، كان كويس جدا وكنت سأزوره ثاني يوم لكن أمر الله والقدر لم يمهلني».

واختتم رياض «ماهر سليم إنسان طيب ومخلص ومتفائل ومجامل ومحترم، كان صديقنا وأخونا وزميلنا وعشرة عمر كبيرة، ماهر سليم ترك ذكريات مع كل شخص فينا ووجودنا في عزائه أقل حاجة ليه».

وفاة ماهر سليم

وكان الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنان ماهر سليم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، حيث كتب مكرم: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وقالت ابنته عبر حسابها على فيسبوك: «بابا مات»، وفي نفس السياق، قالت الفنانة مريم سعيد صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير ماهر سليم.. ادعوا له بالرحمة ويجعله من أهل الجنة وأن يصبر أهله ومحبيه».