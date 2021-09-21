«تسويق السياحة»: زيادة في أعداد الزائرين الأمريكان لمصر خلال الشتاء

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الموسم السياحي الشتوي الذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة، سيشهد انتعاشة في الحركة الوافدة للأقصر وأسوان من عدد من دول العالم مثل أمريكا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وبعض دول أوربا الشرقية كـ رومانيا، فضلا عن دول جنوب شرق آسيا، فيما ستبدأ الرحلات من بريطانيا بعد قرارها برفع حظر سفر مواطنيها إلى مصر منتصف شهر نوفمبر أو بداية شهر ديسمبر 2021.

رحلات أمريكية إلى الأقصر وأسوان

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شركات السياحة الأمريكية بدأت في تنظيم رحلات إلى مدن الصعيد السياحية بداية من الشهر الجاري، وستشهد تلك الرحلات زيادة خلال الشهور المقبلة، لاسيما مع إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، بمتحف نيوستن بأمريكا الشهر المقبل، الذي يعد واحدا من أهم عوامل جذب السائح الأمريكي لزيارة مصر.

فنادق الأقصر وأسوان العائمة والثابتة جاهزة لاستقبال السياح

وأشار «عثمان» إلى أن فنادق الأقصر وأسوان الثابتة والعائمة، جاهزة لاستقبال السياح خلال الموسم الشتوي، لاسيما بعد التراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الصعيد السياحية خلال فصل الصيف، موضحا أن هناك العديد من الدول التي توقفت عن إرسال رحلات سياحية لمصر منذ بدء جائحة كورونا، والتي ستعود خلال فصل الشتاء، خاصة مع حصول كافة العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد على الجرعة الأولى من مصل كورونا.

استضافة فنانين أسبان بالأقصر 9 أكتوبر

وأضاف أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، ستستضيف يوم 9 أكتوبر المقبل عددًا من الرسامين والمصورين لالتقاط صور ورسومات بالأماكن الأثرية والثقافية بالأقصر، تحت شعار «الأقصر بعيون إسبانية»، ضمن مبادرة جسر الحضارات التى تتبناها اللجنة، وتسعى من خلالها لوضع المدينة الصعيدية ضمن المكانة التي تستحقها عالميا.