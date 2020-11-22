مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يسجل صفر كورونا

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم إجراء كافة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لجميع المشاركين في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأثبتت جميع التحاليل سلبية الإصابة بالفيروس لجميع المشاركين في المهرجان.

وأوضح المحافظ في تصريح له، اليوم الأحد، أنه جرى مغادرة كافة المشاركين في المهرجان لمدينة شرم الشيخ، على وفود بعد التأكد من سلبية إصابة كل وفد، وكان الوفد الأردني ونجومه آخر الوفود التي غادرت المدينة مساء اليوم .

وقال المحافظ، إنه جرى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بالمهرجان، والتزام جميع المشاركين به بهذه الإجراءات.

واستقبلت مدينة شرم الشيخ الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وأقيم المهرجان تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل.

وترأست المهرجان شرفياً الفنانة سميحة أيوب، ويرأس المهرجان المخرج المسرحي الشاب مازن الغرباوي، ويرأس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي.

وكرم المهرجان النجوم حنان كرم مطاوع، جرى منحها درع المهرجان الشبابي، والفنان بيومي فؤاد، ومنحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديري، و تكريم الفنان اللبناني قاسم اسطنبولي، كأفضل شخصية عربية شابة لعام 2019، والمخرج المصري إسلام إمام، كأفضل شخصية مصرية شابة.