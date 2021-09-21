الكنيسة الأرثوذكسية تنعى المشير طنطاوي: خدم الوطن بإخلاص

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي خدم الوطن بإخلاص في مختلف المواقع والمناصب التي تولاها، حيث شارك ضمن صفوف القوات المسلحة الباسلة في صد العدوان الثلاثي وحرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد وحزب الخليج، وتولى منصب وزير الدفاع لما يزيد عن 20 عامًا ساهم خلالها في تطوير قدرات الجيش المصري، وكان جزءًا من قيادة البلاد في فترة مهمة من عمرها، كما تقدّمت الكنيسة بخالص العزاء لقيادات وأفراد قواتنا المسلحة ولجميع أفراد أسرته وتلاميذه ومحبيه.

ووُلد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وشارك في عدد من حروب مصر، أبرزها الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وتولى عددا من المناصب، أبرزها وزير الدفاع في الفترة (1991-2012)، وتولى إدارة شؤون البلاد عقب 25 يناير 2011، والإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وأضاف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي أكد أنّ المشير طنطاوي بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، وكان قائدا ورجل دولة، تولى مسؤولية إدارة دفّة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر التي أحاطت بمصر».

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.