صديقة شيرين أبو العز تكشف تفاصيل خناقة نجل طارق العريان في لبنان

تصدر عمر العريان نجل المخرج طارق العريان، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد دخوله في مشاجرة كبيرة داخل أحد الكافيهات في لبنان، وأصيب بعدها بكسور متفرفة بجسده، وذلك بسبب إحدى الفنانات تدعى شيرين أبو العز، حسبما ذكرت بعض المواقع اللبنانية.

تفاصيل مشاجرة نجل المخرج طارق العريان

ومن جانبها، كشفت ياريتا جمال، صديقة شيرين أبو العز، والتي كانت متواجدة في المكان الذي شهد مشاجرة ابن طارق العريان، إذ قالت خلال حوارها لبرنامج «ET بالعربي»: «صديقتها حرصت على إلقاء السلام على عمر العريان، فور دخولها المكان، إلا أنّ صديقته حاولت منعه من رد السلام، إذ سعت لاستفزازها ومناوشات، حتى فقد ابن طارق العريان أعصابه وضرب شيرين أبو العز، ما أحدث لها إصابات».

حقيقة الاعتداء على نجل المخرج طارق العريان

ونفت صديقة شيرين أبو العز ما تردد عن اعتداء مجموعة من الأشخاص على ابن طارق العريان، ما تسبب في حدوث كسور بقدمه، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحة أنّ «عمر قفز من مكانٍ عالٍ فأصيبت قدمه بالكسر».

الحالة الصحية لـ شيرين أبو العز

وكشفت عن الحالة الصحية لـ شيرين أبو العز، بعد تعرضها للضرب من ابن طارق العريان، مؤكدة أنها في حالة نفسية سيئة: «منهارة، خصوصًا إنها مش بتحب المشاكل وشخصيتها مسالمة جدًا».

وفي سياق متصل، كشفت الفنانة اللبنانية فاطمة صفا، تفاصيل المشاجرة بين نجل طارق العريان وشيرين أبو العز، إذ كتبت عبر موقع التغريدات تويتر، قائلة: «بخصوص عمر العريان وخطيبته، وكل المعلومات اللي نزلت من كل المواقع كلها كذب وافتراء، وما حدا عندو المعلومة الصح، نحنا عنا ثقة بالقضاء، وما نترك للمحامي حرية التصريح أو عدمه».

وأضافت: «الصبي كان معتدى عليه، وما حدن حماه من إدارة المطعم، وكمان المحامي يقرر مسؤوليتهم على اللي صار، وعدم حمايتهم للزبائن المحل وحتى إفادتهم بالأول لما وصل المحقق كانت لصالح البلطجي».