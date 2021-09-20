فنانة لبنانية تكشف كواليس مشاجرة نجل طارق العريان: «مجني عليه»

كشفت الممثلة اللبنانية فاطمة صفا جزءً من كواليس مشاجرة عمر العريان نجل المخرج طارق العريان، أمس، في لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مؤكدة أن «العريان» أجرى جراحته الأولى في الركبة بنجاح.

ونفت اللبنانية فاطمة صفا ما تناقلته المواقع الإخبارية الفنية اللبنانية، حيث كانت شاهدة عيان على الواقعة التي تعرض فيها نجل المخرج الشهير لإصابات بالغة، قائلة: «بخصوص عمر العريان وخطيبته، وكل المعلومات اللي نزلت من كل المواقع كلها كذب وافتراء، وما حدا عندو المعلومة الصح، نحنا عنا ثقة بالقضاء، ومانترك للمحامي حرية التصريح أو عدمه».

فاطمة صفا: عمر العريان هو المعتدى عليه

وأوضحت الفنانة اللبنانية تفاصيل الواقعة التي كانت حاضرة بها وقامت بإبلاغ الشرطة، وقالت في تدوينتها: «الصبي كان معتدى عليه، وما حدن حماه من إدارة المطعم، وكمان المحامي يقرر مسؤوليتهم على اللي صار، وعدم حمايتهم للزبائن المحل وحتى إفادتهم بالأول لما وصل المحقق كانت لصالح البلطجي».

تفاصيل مشاركة عمر العريان في مشاجرة بلبنان

وكشف أحد شهود العيان، رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن»، تفاصيل المشاجرة التي اشتعلت بسبب الغيرة، حيث كانت تتواجد الفنانة الصاعدة أسما سليمان برفقة عمر العريان في أحد المطاعم بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو نفس المكان الذي كانت تتواجد فيه الممثلة اللبنانية من أصول مصرية شيرين أبو العز.

وتسببت الغيرة في حالة من التوتر عندما حاولت شيرين التقرب من «عمر» وهو ما أغضب «أسما»، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي بين نجل العريان وأصدقاء شيرين أبو العز، ليصل الأمر إلى إصابته بالخطأ وفقا لرواية أحد شهود العيان، وحاولت إدارة المكان فض الاشتباك لحين وصول الشرطة.