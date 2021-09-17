وزير المالية: أكثر من مليون مصري يدخلون سوق العمل سنويا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية استقطبت المزيد من المستثمرين الأجانب وساعدت الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات جائحة كورونا ونعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن في أسعار السلع.

مبادرة حياة كريمة تسهم في تحسين جودة الحياة للكثير من المصريين

وأضاف «معيط»، خلال لقاء ببرنامج «مشروعات مصر»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن الزيادة السكانية تنعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي ومبادرة «حياة كريمة» تسهم في تحسين جودة الحياة للكثير من المصريين.

وأشار إلى أنّ قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق ولم نطبق قانونا جديدا ، وهناك تشاور وتنسيق مستمر بين مختلف الأطراف قبل تطبيق القوانين الضريبية، ولم تفرض ضرائب جديدة على المتعاملين في البورصة المصرية.

مصر أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال

ولفت إلى أن مصر أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال، وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية امتداد لمبدأ العدالة الضريبية، موضحا أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تدعم الاقتصاد وتوفر العديد من فرص العمل، وقروض البنك الدولي تساعد على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وأكثر من مليون مصري يدخلون سوق العمل سنويا.

وأشار إلى أنه تم تشغيل نظام التسجيل المسبق للشاحنات AIC تجريبيا اعتبارا من أبريل 2021، مؤكدًا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يهدف لحماية المواطن من البضائع مجهول المصدر أو المصدر ويسهم في تقليل زمن الإفراج والاستغناء عن المستندات الورقية.

مصر لديها فائض أولي في الموازنة العامة للدولة

وأكد أن مصر لديها فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وتستهدف الوصول بالعجز الكلي في الموازنة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي، والوصول بخدمة الدين إلى 32% من الموازنة العامة في العام المالي الحالي نزولا من 40%.

وأوضح ان خزانة الدولة المصرية لم تساهم بأي مبالغ مالية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والدولة تنفق مئات المليارات في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.