المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية يكشف لـ«الوطن» خطة المجموعة نحو النمو بمحفظة أعمالها بالسوق المصرية

يشغل «كايرو فستيفال سيتى» موقعاً استراتيجياً بقلب القاهرة الجديدة على مقربة من المعادى والمقطم ومصر الجديدة ومدينة نصر، وعلى بعد 15 دقيقة من مطار القاهرة الدولى و30 دقيقة من وسط المدينة.

ما سر اختيار المجموعة لمصر تحديداً دون باقى دول المنطقة؟!- يأتى اختيار مجموعة الفطيم العقارية لمصر تحديداً لإقامة ثانى أكبر مشروعاتها المتكاملة استناداً إلى مناخها الجاذب للاستثمار، وترسيخاً للتعاون المشترك والعلاقات الثنائية الاستراتيجية، التى دائماً ما تجمع دولة الإمارات بمصر، فضلاً عن إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وطرح نماذج غير مسبوقة للمدن والوحدات الذكية، الأمر الذى يتوافق كلياً مع مساعى الدولة للتوسع العمرانى والتحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر 2030.

ما أوجه التمويل التى تعتمد عليها مجموعة الفطيم العقارية؟- «الفطيم العقارية» تتميز بالاعتماد على الاستثمارات والتمويلات الذاتية فى بداية تنفيذ أى مشروع، دون الحاجة إلى انتظار إيرادات المقدمات أو أى تمويلات أخرى، ومع المضى قدماً فى تنفيذ مراحل متقدمة بالمشروعات، يتم تنويع الموارد المالية ومصادرها سواء المصرفية أو غير المصرفية، وقد نجحنا منذ عملنا بالسوق المصرية فى الالتزام بتسليم جميع الوحدات فى مواعيدها المحددة.

كم يبلغ إجمالى حجم استثمارات مجموعة الفطيم العقارية منذ وجودها بالسوق المصرية؟!- بإجمالى استثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه، وبمساحة كلية تبلغ نحو 3 ملايين متر مربع (780 فداناً)، تأسس مشروع «كايرو فستيفال سيتى» عام 2005، كباكورة مشروعات المجموعة، ونجحت المجموعة من خلاله فى تعريف السوق المصرية بمفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة.

يضم مشروع «كايرو فستيفال سيتى» محفظة عقارية غنية بالفيلات والشقق السكنية المتميزة والمكاتب الإدارية الراقية، فضلاً عن احتوائه على أكبر مركز تجارى وفنادق عالمية ومدرسة دولية ومراكز خدمة ومعارض سيارات، تربطها شبكة طرق داخلية مطورة بجميع أنحاء المدينة.

فلكونه مجتمعاً حضرياً متكاملاً متعدد الاستخدامات، يشغل مشروع «كايرو فستيفال سيتى» موقعاً استراتيجياً مهماً فى قلب القاهرة الجديدة على مقربة من المعادى والمقطم ومصر الجديدة ومدينة نصر، وعلى بعد 15 دقيقة من مطار القاهرة الدولى و30 دقيقة من وسط المدينة.

ما نسبة تقدم الأعمال بمشروعات «كايرو فستيفال سيتى» السكنية والتجارية حتى تاريخه؟!- بلغت نسبة اكتمال الجزء السكنى من المشروع نحو 78%.

فمن خلال مشروع فيلات «أوريانا 4»، الذى يمتد على مساحة 68 ألفاً و253 متراً مربعاً، ويضم 116 فيلا، تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات، ومن المقرر تسليم المشروع خلال العام الحالى.

هذا وقدمت المجموعة 954 شقة سكنية بمشروع «فستيفال ليفينج» بمساحات تتراوح ما بين 130 - 360 متراً مربعاً، بلغ تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى نسبة 100%، لتتبعه المرحلة الثانية بنسبة 95%، والمرحلة الثالثة بنسبة 50%، هذا وتقدم المجموعة أيضاً 404 شقق بمشروع «أورا» السكنى لتمتد مساحاتها من 130 - 240 متراً مربعاً، بلغت نسبة تقدم الأعمال بها 60%.

وانتقالاً إلى الجزء الإدارى والتجارى بمشروع «كايرو فستيفال سيتى»، بلغت نسبة تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع «The Business District» نحو 72%. هذا ومن المخطط تسليم مشروع «The Podium One» بحلول الربع الثانى من عام 2022، على أن يتبعه «The Podium Two» عام 2023، حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى 70%، والمرحلة الثانية نسبة 60%.