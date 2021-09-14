مجاهد: تدشين 25 جامعة تكنولوجية بحلول عام 2030 لتطوير التعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، تستهدف علاج مشكلات التعليم الفني، موضحًا أن مصر تخطط لتدشين 25 جامعة تكنولوجية في سنة 2030: «التعليم الفني كان يهتم بالكم وليس بالكيف، وكان هناك مشكلة لدى سوق العمل في استيعاب الطلاب، لذلك عملت الاستراتيجية، على تغيير المناهج، حتى تركز على المهارات والمعارف والسلوكيات».

دول سبقت مصر في تطوير التعليم الفني

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن الصين وماليزيا وسنغافورة ودول وسط أوروبا وشرق أسيا، سبقت مصر في تطوير التعليم الفني، لافتًا إلى أن عدد مدارس التعليم الفني في مصر كبير، بلغ 2500 مدرسة، وسيجري العمل على تأهيل الطلاب فيها، وإكسابهم المهارات اللازمة.

النظرة المجتمعية للتعليم الفني كان عائقا أمام التطوير

وتابع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن النظرة المجتمعية للتعليم الفني، كان عائقا أمام التطوير: «طالب التعليم الفني كان ينقصه الذهاب إلى الجامعة، بسبب قلة عدد الجامعات المرتبطة في منذ سنوات، لكن الجديد أن الدولة المصرية دشنت 3 جامعات تكنولوجية، كما تدشن الدولة 4 جامعات أخرى، وتخطط مصر لتدشين 25 جامعة تكنولوجية في سنة 2030، وهو ما سيمثل قفزة كبيرة جدا في التعليم الفني».

وانتهجت مصر رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفقا لأحدث النظم العالمية، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، لكي تستند لخطط الدولة على أكثر من محور لتحقيق رؤيتها في ذلك المجال، التي شملت التوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي كل التخصصات التي يكون سوق العمل في حاجة إليها.