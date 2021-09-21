قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك العديد من الأبعاد التي تتعلق من إقامة معرض ديارنا أحد مولات، مدينة 6 كتوبر، والتي تتمثل في إحياء التراث المصري في مختلف المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن أهداف المعرض ثقافية واقتصادية وفكرية لتبادل المنتجات بين كافة المحافظات والدول العربية المشاركة في كافة المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن المعرض يروج للأسر المنتجة لعرض كافة المنتجات التي تتناسب مع طبيعة المعرض، وأن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد كبير من المعارض على غرار معرض «ديارنا».

وزيرة التضامن: إقامة معرض ديارنا يعد الأول من نوعه في محافظة الجيزة

وأضافت «القباج» عقب افتتاح معرض «ديارنا» أن هناك تنسيق بين وزارة التضامن والأسر المنتجة، مشيرة إلى أن كافة المنتجات تناسب كافة الفئات العمرية وخاصة فئة الشباب من الجنسين، ويعد معرض ديارنا الأول من نوعه في محافظة الجيزة.

وتابعت «القباج» أن المعرض يحتوي على 300عارض من مختلف المحافظات المصرية المشاركة في معرض ديارنا، وهناك تعليمات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة أثناء فترة عمل المعرض، وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء عملية الشراء.

«القباج»: إقامة معارض «ديارنا» قبل انتهاء 2021 في عدد من الدول العربية والأجنبية

وأشارت «القباج» إلى إقامة معارض «ديارنا» للمعروضات اليدوية بالخارج، خلال الأشهر المقبلة قبل انتهاء 2021 في عدد من الدول العربية والأجنبية لترويج للمنتجات المصرية وإحياء للتراث اليدوي.

معرض «ديارنا» يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل

جاء الافتتاح بحضور وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية إلى جانب لفيف من قيادات ومسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، ويستمر المعرض الذي تقام فعالياته تحت رعاي انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية في الفترة من 21 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر.