وزيرة التضامن تكرم الشباب المتعافين من الإدمان غدا

تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الأربعاء، فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات.

تكريم الفريق الفائز وبطل «الكيك بوكس»

كما تكرم الوزيرة، الفريق الفائز في البطولة، بالإضافة إلى تكريم المتعافي الحاصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية في رياضة «الكيك بوكس»، بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان كما سيحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب وبعض الفنانين وكبار الإعلاميين والشخصيات العامة.

متعافٍ حاصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية في لعبة "الكيك بوكس"

وكان «حسام محمد حسن»، أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد حصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في رياضة «الكيك بوكس» كما شارك في تصفيات منتخب مصر للسامبو وأيضا المشاركة في دورة المدربين لرياضة السامبو.

خط ساخن لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أكدت بأن الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي، مؤكده بأن حصول المتعافي على بطولة الجمهورية يبث برسالة أمل للشباب، وأن أي شاب وقع في براثن الإدمان يستطيع التعافي منه.

مشروعات صغيرة لإعادة تأهيل المتعافين

الصندوق يطبق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة من أجل إعادة تأهيل المتعافين، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.