وزيرة التضامن الاجتماعي: ليبيا ضيف شرف معرض ديارنا اليوم

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية شهدت توسعا كبيرا في معرض ديارنا، حيث صارت الوزارة تعقد 15 معرضا لـ«ديارنا» في السنة الواحدة خلال آخر عامين، وذلك في محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أن المعرض الذي سيتم افتتاحه اليوم سيستقبل عارضين ليبيين، إذ ستكون ليبيا ضيف الشرف العربي في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين حكومتي البلدين مؤخرا.

أكثر من 14 محافظة ستشارك في معرض اليوم

وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن أكثر من 14 محافظة ستشارك في معرض اليوم، أما المحافظات ضيف الشرف –أي التي لا تستضيفه الدولة وتتحمل إقامته وتسهل إجراءاته- هي شمال وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد وسيوة، لافتة إلى أن شعار المعرض هو «قريبين ولو بعاد»، حيث يمثل رسالة للأهالي على المناطق الحدودية بأنهم قريبين حتى لو كانت مناطقهم بعيدة.

المعرض يضم 300 عارض

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعرض يضم 300 عارض، حيث تم البدء بعدد قليل ثم تم التوسع فيه، لافتةً إلى أن بعض العارضين يعرضون منتجات عارضين آخرين تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تستهدف تقليل أعداد العارضين منعا للتزاحم.

ولفتت، إلى أن هذا المعرض يستهدف خدمة أصحاب الحرف التراثية، كما أن هذا العام شهد إدخال صناعة الأثاث والموبيليا على غرار ما حدث في أرض المعارض بمدينة نصر في محافظة القاهرة، موضحةً أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم على اقتصاديات على غرار ما حدث في منطقة شرق آسيا، وهو ما حاولت الدولة المصرية أن تنتهجه في هذه الفترة من خلال الترويج لها عبر المعارض المختلفة.

وأشارت، إلى أن الوزارة تدعم صغار العارضين الذين لا يستطيعون الحصول على قروض كبيرة، وبالتالي فإنها تنوع من أشكال دعمهم ما بين قروض ميسرة وأدوات إنتاج مجانية وغيرها، ثم الحصول على مصروفات إدارية بنسبة 7% عندما تحقق المشروعات النجاح، مضيفةً: «لدينا 430 مركز أسر منتجة تدرب السيدات على صناعة المنتجات، بالإضافة إلى 72 مركز تكوين مهني تدرب الشباب على المنتجات الخشبية والنحاسية وغيرها، ونركز على استخدام الموارد البيئية حتى تكون مواد صديقة للبيئة».

وأكدت: «الانفتاح على الدول الأخرى رفع مستوى الذوق، ولم أشعر أن هناك منافسة في المعرض بقدر ما أنهم يتعاونون مع بعض، فهم لا يتعاملون كرجال أعمال كبار، كما أنهم يدخلون في شراكات».