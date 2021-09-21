وزير الخارجية يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وذلك على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

دفع مختلف ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري والممثل الأعلى، ناقشا سبل دفع مختلف ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار متابعة نتائج زيارة شكري الأخيرة إلى بروكسل في يوليو الماضي، وذلك إتصالاً بالشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر

وأكد الوزير شكري، أهمية توسيع نطاق التعاون في الفترة المقبلة، لتحقّق مصالح الجانبيّن، مع أهمية الدفع قدما نحو تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصةً في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره مصر واتساع حجم السوق المصري.

ملف السد الإثيوبي

وأضاف السفير حافظ، أن اللقاء تطرّق أيضا إلى مُجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تناوُل ملف السد الإثيوبي.