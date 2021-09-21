محمد جمعة عن مسلسل «الوضع مستقر»: الفكرة كوميدية

عرضت منصة «OSN»، حلقات مسلسل «الوضع مستقر»، مؤخرًا، حيث يضم نخبة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وبدوره، قال الفنان محمد جمعة، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «تحمست لمسلسل الوضع مستقر، لأنه من إخراج وائل فرج، فهو مخرج شاطر ومحترم، كما أنّ العمل معالجة درامية محمود عزت، ويعتب العمل هو أول إنتاج لمنصة osn».

الفكرة كوميدية جديدة

وأضاف محمد جمعة «عندما قرات السيناريو شعرت بالسعادة البالغة، وتحمست أكثر، لأن الفكرة كوميدية جديدة والشخصيات تلعب أدوار مميزة».

وعن شخصيته في العمل، قال إنه يعمل دور حرامي في عصابة تحاول أن تحفر نفق لتنفيذ عملية إجرامية، وبعد حفرها يتكشفون حفرها بالخطأ.

وعن فريق العمل قال محمد جمعة، إنّ «المسلسل يضم نخبة من النحوم وأبرزهم سيد رجب، الذي استعمت بالعمل معه فهو شخصية سينمائية مميزة، وهذا أول تعاون بيننا ونجوم آخرين يمتكلون موهبه وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمني أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

ويشارك في بطولة العمل النجوم خالد منصور، وشادي الفونس، وسيد رجب، وشيماء سيف، وانتصار، وغيرهم وتم تصوير المسلسل بدبي.

محمد جمعة يُشارك في فيلم الإنس والنمس لـ محمد هنيدي

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة، فيلم «الإنس والنمس» مع الفنان محمد هنيدي، وبمشاركة مجموعة من الفنانين منهم منة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وصابرين، ومحمود حافظ، وسليمان عيد، وصلاح عبدالله.

وتدور أحداث العمل في إطار الرعب الكوميدي، يعيش تحسين مع والدته، وشيقيته ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، وفي يوم من الأيام يقع له حادث ويتسبب ذلك في تغيير حياته جذريا، حيث يتعرف علي الفتاة نرمين، ويتعلق بقلبها، ولكنه يصدم عن عندما يعلم أنها من قبيلة جن تدعي (النمس)، وأنهم يسعون إلي زيادة نسلهم عن طريق زواج تحسين ونرمين .