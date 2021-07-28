محمد جمعة يكشف عن بوستر «الحرامي 2»

نشر الفنان، محمد جمعة، بوستر الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي»، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهر خلال البوستر كل من رانيا يوسف، بيومؤ فؤاد، أحمد داش، محمد جمعة، كارولين عزمي، رنا رئيس، وعلق على البوستر قائلاً، «الحرامي الجزء التاني قريبا دعواتكم».

حيث من المقرر انطلاق عرض المسلسل بدءاَ من شهر أغسطس المقبل .

المخرج أحمد الجندي يتولي الإخراج بدلاَ من محمد سلامة

وتولى المُخرج أحمد الجندي إخراج الجزء الثاني من مسلسل الحرامى للمسلسل بدلًا من المُخرج محمد سلامة، الذي كان مُنشغلًا بتصوير مسلسل «موسى»، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

معلومات عن مسلسل الحرامي قبل عرضه

مسلسل «الحرامي» من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، والعمل عبارة عن سيت كوم كوميدي كل حلقة تصل مدتها 10 دقائق فقط.

تدور أحداث المسلسل فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف وبيومي فؤاد، وكارولين عزمى ورنا رئيس مع عدد من الفنانين الشباب.

الجزء الأول كان من بطولة كلا من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

وقد روج أمير شوقي، منتج مسلسل الجديد "الحرامي"، للعمل والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وقد سبق نشر "شوقي" على حساب الشركة المنتجة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة بوستر جديدة، مكتوب عليه أن المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقة، وعلق عليها قائلاً، " قريباً علي شاهد".