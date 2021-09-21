فوز الحزب الحاكم بعد إعلان نتائج الانتخابات الكندية

فاز الحزب الليبرالي الكندي، بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الانتخابات البرلمانية الكندية، حيث جاءت نتائج الانتخابات الكندية منصفة لرئيس الوزراء، حيث حصل حزبه الحاكم على مقاعد أكثر من حزب المحافظين المعارض في الانتخابات التي جرت أمس الإثنين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية، نقلا عن نتائج الانتخابات الكندية الأولية.

إيرين أوتول: اتصلت بترودو لتهنئته بالفوز بعد إعلان نتائج الانتخابات الكندية

ولم يتضح بعد ما إذا كان حزب ترودو يستطيع تحقيق أغلبية مطلقة من 170 مقعدا، حيث اتسمت الحملة الانتخابية بصعوبة بالغة بالنسبة لرئيس الوزراء الكندي الذي كانت نسبة التأييد الشعبي له عشية الانتخابات 31% من استطلاعات الرأي، أي تقريبا نفس النسبة التي حصل عليها حزب المحافظين، منافسه الرئيسي، بحسب موقع «لايف كندا» الإخباري.

وقال إيرين أوتول، زعيم حزب المحافظين المعارض، في كلمة إلى مؤيديه في دائرته الانتخابية خارج تورونتو، إنه اتصل بترودو لتهنئته، حيث كانت شبكات تلفزيونية توقعت فوز الليبراليين بحكومة أقلية.

زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا يقر بالهزيمة

وأقر إيرين أوتول زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا بالهزيمة، بعد أن فشل في منع الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من الحصول على فترة ولاية ثالثة.

وفاز الليبراليون بزعامة ترودو في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كندا يوم أمس الإثنين، بحسب تقديرات بثتها وسائل إعلام كندية وفقا لاستطلاعات رأي المواطنين في كندا، في نتيجة ستضمن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته العودة إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي بعد حملة انتخابية بالغة الصعوبة.

وأغلقت آخر مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء بتوقيت كندا وذلك في مقاطعتي بريتيش كولومبيا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ، ويوكون.

واعتبارا من الساعة الثانية عشر وأربعون دقيقة صباحا بتوقيت كندا، كان المحافظون يتقدمون في 121 مقعدا من 338 مقعدا، بينما كان الليبراليون في 157.