السيسي: انتخاب مصر رئيسا للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يعكس ثقة المجتمع الدولي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، جاء ليكلل المسيرة المتواصلة من الإسهام المصري الفاعل، لتعزيز وتفعيل هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، منذ إنشائه عام 2005.

وأضاف الرئيس، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة الـ76، أن انتخاب مصر يجسد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة الجهود الأممية في هذا الشأن، على ضوء إحرازها المرتبة السابعة بين الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية رجالًا ونساءً في عمليات حفظ السلام الأممية.