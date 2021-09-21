السيسي: مصر تعي جيدا خطر التدهور البيئي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تعي جيدًا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي، على كل مناحي الحياة، وعلى مستقبل الأجيال القادمة، خاصة تغير المناخ، الذي باتت آثاره السلبية واضحة للعيان، فلقد شهدنا على مدار الفترة الماضية، العديد من الظواهر المناخية القاسية، في العديد من دول العالم من فيضانات، وأمطار غزيرة، إلى ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة وحرائق الغابات.

وأضاف السيسي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة الـ76، أن هذه الظاهرة صاحبتها تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية، باتت تمثل أعباءً إضافية على كاهل الدول والحكومات، لتحقيق الرفاهية لشعوبها.

السيسي: نتطلع إلى استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة

وتابع الرئيس: «ومن منطلق مسؤولياتنا الأخلاقية المشتركة تجاه الأجيال القادمة، مع أهداف رؤيتنا الوطنية، والتزاماتنا الدولية، تبذل مصر قصارى جهدها، لتعزيز التنسيق إزاء قضايا المناخ، تفاديًا للوصول إلى لحظة قد تصعب فيها العودة للأوضاع المناخية الطبيعية، بعدما يكون تغير المناخ قد بلغ مداه، وبات ظاهرة عصية على المعالجة».

وأوضح: «نتطلع إلى استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2022».