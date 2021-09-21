السيسي: القارة الأفريقية الأكثر تضررا من جائحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيستعرض من خلال هذا المحفل المهم «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، رؤية مصر كعضو مؤسس للأمم المتحدة، وعدد من المنظمات الإقليمية للواقع الدولي، وإسهامتها في مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم، إذ تقدر الدولة المصرية خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول، وفقا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدول المتقدمة، تستأثر بالنصيب الأكبر من إنتاج العالم من اللقاحات، وتشير مصر على وجه الخصوص، إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية، حيث باتت قارتنا، الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، في الوقت التي تواجه شعوبها تحديات أخرى، لا تقل خطورة على فيروس كورونا، لذا حرصت مصر على توطين صناعة اللقاحات، ليست فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، لكن أيضا للتصدير للقارة الإفريقية.