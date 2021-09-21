السيسي: هناك صعوبات في توفير اللقاحات أمام دول العالم

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى سعيه الدؤوب لتنفيذ مبادئ ميثاقها، الذي ظل دستورًا للعلاقات الدولية، ومرجعًا لها لما يتجاوز 75 عامًا، ويبقى أملًا في تكريس نظام عالمي قائم على القانون وإرساء السلام.

وأضاف السيسي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة الـ76، أن الجائحة العالمية أثبتت مجددًا، أن البشرية كما تتشارك في الأخوة الإنسانية، فإنها عرضة في التشارك في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى موضوع الدورة هذا العام، من صمود في مواجهة جائحة كورونا والأمل في التعافي منه.

وتابع أن هناك صعوبات في توفير اللقاحات أمام دول العالم، وضمان توافرها بصورة عادلة ومتساوية.